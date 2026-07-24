В Грузии и Абхазии произошли масштабные отключения энергии.

В ночь на 24 июня из-за аварии по всей Грузии произошло отключение электричества. Власти непризнанной Абхазии также сообщили о полном блэкауте "из-за системной аварии на Ингурской ГЭС".

Масштабное отключение электричества произошло в Грузии в ночь на пятницу, 24 июля. Как говорится в заявлении Государственной электросистемы Грузии, 24 июля примерно в 00:10 по местному времени "подача электроэнергии аварийно прервалась в масштабах страны", пишет dw.com

Русскоязычные СМИ сообщали, что обесточенными оказались Тбилиси и другие города, как-то: Батуми, Кутаиси, Телави, Боржоми, Бакуриани, Зугдиди. "Из-за сбоя приостановлена работа насосных станций, жителей Тбилиси, Рустави и Мцхеты предупредили и возможных проблемах с водоснабжением", - указывает онлайн-издание "Кавказский узел". По его данным, компания Georgian Water and Power подтвердила данные об отключении электроэнергии “по всей стране”, предупредив, что в некоторых городах могут возникнуть перебои с водоснабжением.

В Сети появились сообщения, распространенные от имени Государственной электросистемы Грузии, что причиной блэкаута стала авария на высоковольтной ЛЭП, соединяющей энергосистемы Грузии и Турции. Однако грузинский телеканал Pirveli пишет на своем сайте, что в компании опровергли эту информацию: "Ведомство отрицает достоверность заявления, распространяемого в социальных сетях, о том, что причиной масштабного отключения якобы стала авария на линии электропередачи, соединяющей Грузию и Турцию".

К утру пятницы в большинстве районов Тбилиси подача электричества была восстановлена.

Отключение электроэнергии в Абхазии

Со своей стороны агентство "Интерфакс" передало со ссылкой на власти непризнанной Абхазии, что вся территория республики оказалась обесточенной из-за "системной аварии на Ингурской ГЭС". Около 3:00 по местному времени Telegram-канал "Минэнерго Абхазии" сообщил о полном восстановлении энергоснабжения в республике.