В Грузии произошел третий с конца июля блэкаут.

В Грузии в среду вечером, 5 августа, произошло масштабное отключение электричества.

Без электричества осталась большая часть страны. В Тбилиси перестало работать метро. Вскоре местные телеграм-каналы сообщили, что в столице Грузии частично электричество стало подаваться, передает meduza.io

Член Национальной комиссии по электроэнергетике Грузии Гиорги Пангани заявил, что отключение электричества произошло во время испытаний на Энгурийской ГЭС. По его словам, испытания проводились, чтобы выявить и оценить слабые места, ставшие причиной аварий 24 и 25 июля.

Это уже третий масштабный блэкаут в Грузии с конца июля. Электричество отключалось почти по всей стране 23 и 25 июля. В Комиссии по регулированию энергетики и водоснабжения Грузии утверждали, что причиной блэкаута в Грузии стало отделение энергосистемы Грузии от энергосистемы Азербайджана. При этом Служба государственной безопасности начинала расследование по статье о саботаже.