В Греции зафиксировано 148 нападений рыбы-кролика на туристов.

В Греции растёт число нападений рыбы-кролика на людей. По последним данным, зафиксировано уже 148 случаев. Некоторым пострадавшим потребовались швы из-за глубоких ран, а туристов призывают соблюдать осторожность.

Греческие власти выплачивают рыбакам около 4,3 евро за килограмм выловленной рыбы-кролика, поскольку у неё нет естественных врагов в Средиземном море, сообщил врач Никос Кудунис, пишет digi24.ro

Медик отметил, что, по данным властей, проблема возникла около 10 лет назад на Крите, и местные рыбаки давно знают об этом виде. Однако сейчас, в связи с ситуацией на Ближнем Востоке, рыба активно мигрирует из Красного моря в Средиземное.

Кудунис также предупредил, что из-за этого в некоторых районах появились акулы. Рыба-кролик встречается не по всей Греции — случаи зафиксированы на Крите, Родосе и вблизи Афин. «Проблема затрагивает большую часть Греции», — подчеркнул врач.

«Туристам, которые приедут из Румынии, нужно быть осторожными: ни в коем случае не играть с этой рыбой и не пытаться её ловить», — предупредил медик.

Национальный музей естественной истории «Григоре Антипа» также выступил с разъяснениями.

«Рыба-кролик родом из Индо-Тихоокеанского региона, в Средиземное море она попала через Суэцкий канал и за последние десятилетия стремительно распространилась. Сегодня этот вид считается одним из самых опасных инвазивных в восточной части Средиземноморья — он наносит серьёзный урон экосистемам и рыболовству.

Своё народное название рыба получила из-за четырёх мощных зубов, похожих на кроличьи резцы. Этим «клювом» она легко разбивает раковины, рвёт рыболовные сети и может серьёзно поранить человека при неосторожном обращении.

Хотя сообщалось о случаях укусов в Греции и других странах, такие инциденты редки и обычно происходят, когда люди пытаются потрогать, покормить или поймать рыбу. Специалисты рекомендуют не трогать её и наблюдать с безопасного расстояния — как и за любым другим диким животным», — сообщили представители музея на своей странице в Facebook.

Они также предупредили, что этот вид может накапливать тетродотоксин — один из сильнейших природных токсинов. Поэтому рыбу нельзя употреблять в пищу, а европейское законодательство запрещает продажу видов этого семейства для пищевых целей.

«Для туристов послание простое: наслаждайтесь морем, наблюдайте за морской фауной с уважением и избегайте контакта с незнакомыми животными. Присутствие рыбы-кролика не должно вызывать панику, но это хороший повод задуматься о том, как изменение климата, судоходство и открытие миграционных путей влияют на биоразнообразие морей и океанов», — подчеркнули в музее.