Теннисист выиграл турнир Moldova Open Challenger 100 и получит приз в размере 23 700 евро.

Чезар Крецу, занимающий 370-е место в рейтинге ATP, выиграл первый сет после доминирующего тай-брейка со счетом 7:1. Однако главный фаворит финала Стефанос Сакелларидис занимающий 197-ю строчку мирового рейтинга, смог переломить ход встречи и выиграл следующие два сета с одинаковым счетом 6:3, 6:3, завоевав свой второй титул уровня Challenger в карьере, передает moldpres.md

На пути к выходу в финал Сакелларидис обыграл в полуфинале аргентинца Генаро Альберто Оливьери со счетом 6:3, 6:4. В свою очередь, Чезар Крецу победил лучшего теннисиста Молдовы Раду Албота – 6:2, 4:6, 6:2.

Стефанос Сакелларидис получит приз в размере 23 700 евро и 100 рейтинговых очков ATP. Финалист Чезар Крецу заработал 14 000 евро и 50 очков ATP.

Титул, завоеванный в Республике Молдова, стал вторым трофеем уровня Challenger в карьере греческого спортсмена после победы на Delhi Open в прошлом году.