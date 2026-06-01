Греция стала дороже Испании и Португалии: отдых обойдётся в 168 евро в день.

Этим летом отдых в Греции стал значительно дороже, чем в других популярных средиземноморских направлениях. К такому выводу пришли авторы совместного исследования, проведённого ведущими туристическими ассоциациями.

Анализировалось соотношение цен и общей стоимости туристических пакетов, предлагаемых иностранным гостям, пишет antena3.ro

Согласно расчётам, среднесуточные расходы туриста в Греции достигают 168 евро. В эту сумму включены проживание, питание и культурная программа (например, посещение музеев). Транспортные расходы до места отдыха в расчёт не принимались.

Исследование обнажило любопытный экономический парадокс: Греция занимает второе место в Европе по минимальным зарплатам, а цены на туристические услуги уже достигли планки, характерной для гораздо более состоятельных европейских стран.

Обзор рынка свидетельствует: альтернативные направления — Италия, Испания и Португалия — предлагают туристам гораздо более выгодные условия. Например, недельный отпуск в Испании, при сопоставимом уровне сервиса, обойдётся семье в среднем на 406 евро дешевле, чем в Греции. Сравнение с другими региональными конкурентами также не в пользу эллинов: отдых в Турции стоит в среднем 144 евро в день — на 24 евро меньше за аналогичный набор услуг.

Ситуацию с удорожанием греческих курортов уже прокомментировали международные туроператоры на крупной туристической выставке в Берлине. Немецкие агентства обратили внимание на то, что Греция вошла в число самых дорогих и малодоступных направлений даже для рядового немецкого туриста, традиционно составляющего одну из основных клиентских аудиторий региона.

Рост цен бьёт не только по иностранным гостям, но и по местным жителям. По данным Греческого института по изучению потребителей, рост стоимости турпакетов лишит многих греков возможности отдохнуть в этом сезоне. Практически каждый второй грек не поедет в отпуск из-за нехватки средств, тогда как местный турбизнес всё больше переориентируется на платёжеспособных иностранцев с высоким уровнем дохода.