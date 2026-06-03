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eurointegration.com.ua logoeurointegration
3 Июня 2026, 17:56
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Греция выразила демарш Украине из-за морского дрона

Греция выразила официальный дипломатический протест Украине из-за найденного на побережье острова Лефкада морского дрона со взрывчаткой, который Афины считают украинским.

Греция выразила демарш Украине из-за морского дрона.
Греция выразила демарш Украине из-за морского дрона.

Об этом заявила пресс-секретарь греческого Министерства иностранных дел Лана Зохиу, пишет eurointegration.com.ua

О планах выразить протест Киеву глава МИД Греции Георгиос Герапетритис сообщил руководителю европейской дипломатии Кае Каллас, сославшись на выводы отчета Генерального штаба национальной обороны.

Результаты проверок греческих правоохранителей подтвердили, что дрон является украинским и "действовал от ее имени". Глава МИД Греции также сообщил об этом своему украинскому коллеге Андрею Сибиге, которого пригласили принять участие в неформальном Совете министров иностранных дел ЕС, состоявшемся в Лимассоле 27 мая.

Данные проверок утверждают, что морской дрон был "частью более широкой операции, в которой должны были участвовать и другие подобные системы для поражения судов, служащих российским интересам".

Афины сообщили Киеву, что им известно об этом плане. Там добавили, что для Греции является приоритетом добиться признания Украиной ошибки и вывода всех оставшихся боевых дронов из Средиземноморья.

Напомним, морской дрон (по данным греческих СМИ, речь идет о модели "Казак Мамай") был обнаружен рыбаками вблизи острова Лефкада после того, как, судя по всему, у него произошла неисправность дистанционного управления. По сообщениям, он перевозил 100 кг взрывчатки. Греческие чиновники подозревают, что его целью было поразить корабль российского "теневого флота" в Средиземном море.

Источник
eurointegration.com.ua logoeurointegration
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