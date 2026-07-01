В Греции забросали зажигательными бомбами дома членов правящей партии.

В Греции в результате трёх нападений с применением зажигательных бомб, судя по всему, направленных против домов членов правящей консервативной партии "Новая демократия", пять человек были госпитализированы.

Нападения, произошедшие между 4:00 и 4:45 утра вблизи многоквартирных домов в северном греческом городе Салоники, были совершены с использованием самодельных взрывных устройств, изготовленных из газовых баллонов для кемпинга, пишет eurointegration.com.ua со ссылкой на apnews.com

По данным полиции, все пострадавшие получили травмы в результате последнего из трёх нападений, во время которого были подожжены автомобили и мотоциклы.

По имеющимся данным, один из автомобилей принадлежал кандидатке в депутаты от партии "Новая демократия". Как сообщила полиция, женщина получила ожоги, а её мать была госпитализирована в отделение интенсивной терапии с ожогами.

Ещё трое жильцов многоквартирного дома были госпитализированы с диагнозом "отравление дымом", сообщила полиция.

Нападения со стороны неизвестных греческих радикальных группировок на символы власти или собственность политиков, сотрудников полиции и других представителей власти происходят относительно часто. В большинстве случаев они приводят к материальному ущербу, но не к травмам.



