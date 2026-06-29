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digi24.ro logodigi24
29 Июня 2026, 21:34
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В Греции ввели субсидии за вылов рыбы-кролика — 5,33 евро за кг

Греческие регионы Крит и Южные Эгейские острова подключаются к программе субсидий за вылов рыбы-кролика — инвазивного вида, угрожающего экосистеме и туристам.

В Греции ввели субсидии за вылов рыбы-кролика — 5,33 евро за кг.
В Греции ввели субсидии за вылов рыбы-кролика — 5,33 евро за кг.

Греческое правительство будет выплачивать по 5,33 евро за килограмм выловленной рыбы-кролика. На эти цели выделено 1,5 миллиона евро из европейских фондов, заявил генеральный секретарь Министерства сельского хозяйства Спирос Протопсалтис. Кипр уже ввел аналогичную систему с субсидией в 4,73 евро за килограмм, пишет digi24.ro

Рыба-кролик, обитающая в Красном море, Индийском и Тихом океанах, проникла в Средиземное море через Суэцкий канал. Её массовое размножение в греческих водах — яркий пример того, как потепление морей меняет экосистемы и наносит ущерб экономике региона, отмечает французский Университет Лазурного берега.

Этот вид представляет двойную угрозу: помимо грозных зубов, повреждающих рыболовные сети, мясо рыбы-кролика содержит тетродотоксин — смертельно опасный токсин, что делает её непригодной для употребления в пищу.

«Чем быстрее регионы подадут заявки, тем скорее начнутся выплаты», — заверил Спирос Протопсалтис. Регионы-участники должны будут организовать охлаждение рыбы после вылова и её утилизацию на специализированных предприятиях.

Греческий Красный Крест выпустил предупреждение о токсичности рыбы, однако власти Крита призвали не поддаваться панике: «Присутствие этих рыб в Средиземном море известно много лет, они не представляют опасности для купающихся», — заявили 16 медицинских и туристических ассоциаций Крита.

Источник
digi24.ro logodigi24
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