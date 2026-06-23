Минсельхоз анонсировал аграрные субсидии в рамках новой стратегии.

Вступила в силу Стратегическая программа сельскохозяйственной политики на 2026–2030 годы. Она предусматривает новую модель субсидирования сельхозпроизводителей.

В 2026 году будут запущены меры поддержки операторов секторов растениеводства и животноводства, в частности - молодых фермеров и семейных ферм, а также меры стимулирования ирригации, органического земледелия, передает logos-pres.md

Как сообщает минсельхозпищепром MAIA, в текущем году ожидается выделение следующих видов субсидий:

Поддержка доходов производителей – сахарной свеклы; овощей «защищенного грунта»; овощей и картофеля «открытого грунта»; молока коровьего, овечьего и козьего; говядины, баранины, свинины, крольчатины и мяса птицы.

Поддержка доходов животноводов в виде прямых платежей «на голову животного» — молодняка крупного рогатого скота, овец и коз, а также для лошадей.

Финансовые взносы на оплату страховых премий (страховых взносов сельхозпроизводителей).

Финансирование перехода на органическое земледелие и соответствующей сертификации.

Поддержка инвестиции в повышение устойчивости к изменению климата, устойчивое управление природными ресурсами, в том числе в приобретение и модернизацию ирригационных систем.

Поддержка трудоустройства молодежи и начинающих фермеров; малых фермеров и семейных ферм.

В ближайшее время Агентство по интервенциям и платежам в сельском хозяйстве (AIPA) опубликует на официальном сайте в разделе, посвященном PSPA, информацию об условиях участия в конкурсах субсидируемых проектов, руководства для заявителей, формы заявок, списки необходимые документы и сроки их подачи для каждой из программ субсидирования.

Начиная с 8 июля 2026 года, AIPA и MAIA проведут информационную кампанию, посвященную новым возможностям финансирования из госбюджета для сельхозпроизводителей Молдовы.