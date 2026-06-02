Субсидии на сумму 178 млн леев для сельхозпроизводителей одобрены AIPA в мае.

По сообщению AIPA, наибольшая часть суммы — 102,15 млн леев — была одобрена по 86 заявкам на постинвестиционные субсидии, которые предполагают инвестиции в животноводческие фермы, сельскохозяйственную инфраструктуру, виноградарско-винодельческий сектор и системы орошения, передает moldpres.md

Для инвестиций в животноводческие фермы было одобрено 27,72 млн леев. Поддержка охватывает 15 ферм, включая строительные работы, модернизацию, оснащение техникой и оборудованием, а также закупку биологического материала и племенного скота.

Для инфраструктуры производства, переработки и сбыта в растениеводческом секторе было одобрено 24,80 млн леев для 15 инвестиционных проектов. Они включают строительство и реконструкцию шести сельскохозяйственных складов, строительство одного холодильного склада емкостью 1 900 тонн, а также закупку технологического оборудования и техники.

Для виноградарско-винодельческого сектора было одобрено 14,08 млн леев. Средства направлены на реконструкцию и оснащение склада для хранения виноградно-винодельческого материала, строительство двух холодильных складов общей емкостью 760 тонн и закупку необходимого оборудования в винодельческой отрасли.

Системы и оборудование для орошения привлекли одобренные субсидии в размере 8,55 млн леев, что позволит установить системы орошения на площади 67,92 га.

Еще 43,54 млн леев были одобрены по форме авансовых выплат. Из этой суммы 42,92 млн леев представляют собой первый транш для 56 инвестиционных проектов, поданных в 2025 году, а 620 тыс. леев — второй транш для двух проектов, поданных в 2023 и 2024 годах. Большинство одобренных заявок по этой форме поддержки касается модернизации животноводческих хозяйств.

Поддержка способствует оснащению и модернизации 39 пчеловодческих ферм, 9 овцеводческих и козоводческих ферм и 5 ферм крупного рогатого скота. Инвестиции включают закупку оборудования, племенных животных, пчелосемей, ульев, тракторов, автоматизированных систем контроля и мониторинга, а также другого необходимого для ферм оборудования.

В рамках авансовых выплат также были одобрены три заявки на производство на защищенном грунте путем строительства трех теплиц общей площадью 12 300 кв. м; одна заявка на передачу знаний, инновации и обучение через закупку оборудования для теплицы; одна заявка на развитие сельской экономической инфраструктуры путем строительства 533 метров дороги.

В мае AIPA одобрило 32,78 млн леев в рамках Программы LEADER. Из этой суммы 32,40 млн леев предназначены для функционирования местных групп действий. Это первые платежи, осуществленные из финансовых средств Плана роста Республики Молдова.

Для субсидирования страховых премий в сельском хозяйстве было одобрено 20 тыс. леев по двум заявкам.

Национальный фонд развития сельского хозяйства и сельской местности на 2026 год составляет примерно 2,326 млрд леев.