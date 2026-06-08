Субсидии на сумму 13,7 млн леев для аграриев утвердили в AIPA за последнюю неделю.

Из общей суммы 11,11 млн леев были утверждены для постинвестиционной поддержки на основании девяти заявок. Так, 6,13 млн леев направлены на инвестиции в инфраструктуру производства, переработки и реализации продукции в овощеводческом секторе, а 2,74 млн леев — на инвестиции в виноградарские хозяйства, передает moldpres.md

Еще 2,09 млн леев были утверждены для предварительной поддержки, представляя собой первый транш по четырем заявкам, поданным в 2025 году. Финансирование касается производства на защищенном грунте и модернизации животноводческих ферм.

Также в AIPA утвердили 500 тыс. леев для 18 инвестиционных проектов в рамках программы LEADER.

Национальный фонд развития сельского хозяйства и сельской местности на 2026 год составляет почти 2,326 млрд леев.