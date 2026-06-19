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19 Июня 2026, 23:11
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В Греции впервые за 220 лет полностью открыли фасад Парфенона

Греческий Парфенон впервые за 220 лет предстал в наиболее полном виде, заявила министр культуры Лина Мендони.

В Греции впервые за 220 лет полностью открыли фасад Парфенона.
В Греции впервые за 220 лет полностью открыли фасад Парфенона.

«Сегодня мы говорим о завершении исключительно сложной реставрационной работы, благодаря которой западному фронтону Парфенона был возвращен его самый полный вид примерно за 220 лет. Зрелище поистине впечатляющее», — заявила Мендони, передает greece-is.com

С западного фасада были окончательно демонтированы внешние строительные леса, знаменуя завершение одного из сложнейших проектов в Акрополе за последние годы. После установки двух ортостатов на западном фронтоне и завершения реставрации стены специалисты смогли восстановить архитектурную целостность сооружения.

Министр отметила, что в реставрации принимали участие ученые, инженеры, мастера и сотрудники Службы реставрации Акрополя. «Ее успешное завершение еще раз демонстрирует, что Греции, Министерству культуры и его сотрудникам удалось превратить греческую школу реставрации в пионера и одного из ведущих мировых авторитетов в этой области», — добавила она.

Источник
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