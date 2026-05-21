21 Мая 2026, 17:18
Греция вошла в топ-10 направлений экспорта из Молдовы

Греция в прошлом году заняла 10-е место в списке ведущих направлений молдавского экспорта с общим объёмом в 81,5 млн долларов.

Среди основных экспортируемых товаров — пшеница, стекло и стеклянная тара, этиловый спирт, семена подсолнечника и ячмень, передает ipn.md

Агентство инвестиций приняло делегацию Института внешних дел Афин в рамках визита, посвящённого укреплению двусторонних экономических отношений. Обсуждения были сосредоточены на инвестиционных возможностях в Республике Молдова, текущего макроэкономического контекста, развития ключевых секторов, а также государственных инструментов поддержки международных инвесторов.

По данным Агентства инвестиций, в ходе переговоров была подчёркнута важность Плана роста Европейского союза для Республики Молдова и роль инфраструктуры в привлечении инвестиций. Также были рассмотрены перспективы участия в восстановлении Украины, развитие рынка недвижимости и налоговая конкурентоспособность страны в контексте усиления интереса греческих инвесторов.

Помимо динамики экспорта, растёт и инвестиционное сотрудничество. Объём прямых иностранных инвестиций из Греции в Молдову достиг 78,6 миллиона долларов, увеличившись примерно в 2,5 раза по сравнению с 2020 годом.

Источник
ipn
