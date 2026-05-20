Гражданка Молдовы получила 16 лет тюрьмы за сексуальную эксплуатацию девушек в Афинах.

По данным следствия, женщина входила в преступную сеть, состоящую из граждан Албании, Греции и Республики Молдова. В период с 2016 по 2019 год участники группировки занимались сексуальной эксплуатацией молодых молдаванок в Афинах. В обязанности фигурантки входили контроль продолжительности сексуальных услуг — строго ограниченных десятью минутами на каждого клиента — а также учёт денежных средств, полученных от эксплуатации жертв, пишет deschide.md

Согласно приговору Кишинёвского суда, преступная группировка завербовала четырёх молодых девушек, включая одну несовершеннолетнюю. Вербовка осуществлялась по методу «lover boy» (парень-любовник). Жертв убедили, что они отправляются на законную работу в Грецию. Однако по прибытии в Афины девушек принудили оказывать сексуальные услуги в две смены ежедневно: с 9:00 до 16:30 и с 17:00 до 23:45.

Следователи установили, что некоторые жертвы попали в Грецию с паспортами, оформленными членами группировки всего за несколько часов. Билеты на автобус также оплачивались участниками сети. Девушкам категорически запрещалось общаться с посторонними людьми или раскрывать на границе истинную цель своей поездки.

Одна из пострадавших, которой на тот момент только исполнилось 18 лет, была вынуждена вступать в половую связь с клиентами — до 80 человек ежедневно — в том числе в период менструации, после приёма специальных таблеток. Впоследствии девушка перенесла шестичасовую хирургическую операцию. По словам прокуроров, в настоящее время у нее серьезные проблемы со здоровьем.

После истечения законного срока пребывания в Греции члены группировки организовали для неё фиктивный брак с гражданином Греции, чтобы легализовать её дальнейшее нахождение в стране. Жертва находилась под круглосуточным видеонаблюдением и охраной. Однако ей удалось связаться с матерью, которая немедленно обратилась в правоохранительные органы Республики Молдова.

В случае с другой девушкой участники группировки принудили её сделать липосакцию — якобы для того, чтобы она стала «более привлекательной» для клиентов. Стоимость процедуры составила около 5000 евро. Эту сумму превратили в долг, который жертва должна была отработать.

В рамках того же уголовного дела ещё один член группировки, уроженец юга Республики Молдова, был осуждён в Греции на 5 лет и 10 месяцев тюремного заключения за торговлю людьми и торговлю детьми. Он занимался вербовкой жертв и их транспортировкой в Грецию.

Однако, хотя прокуроры Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам запрашивали для него в Молдове наказание в виде 20 лет лишения свободы, суд прекратил уголовное преследование. Основанием послужил тот факт, что осуждённый уже полностью отбыл наказание в Греции, после чего был депортирован на родину. Прокуроры заявили, что намерены обжаловать это решение в Апелляционной палате.

Лидер группировки, уроженец Албании, который считается координатором сексуальной эксплуатации жертв в Афинах, был приговорён греческими властями к 16 годам тюремного заключения.