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libertatea.ro logolibertatea
6 Июля 2026, 08:50
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В Греции ужесточили наказание для пьяных водителей: штраф до €1200 и конфискация авто

Водителям, которые садятся за руль в Греции после употребления алкоголя, грозят крайне суровые санкции в соответствии с новым Дорожным кодексом (Закон №5209/2025).

В Греции ужесточили наказание для пьяных водителей: штраф до €1200 и конфискация авто.
В Греции ужесточили наказание для пьяных водителей: штраф до €1200 и конфискация авто.

Если содержание алкоголя превышает 1,10 г/л крови (или 0,60 мг/л в выдыхаемом воздухе), нарушителю грозит штраф 1 200 евро, а автомобиль конфискуют на месте. Кроме того, законом предусмотрено и лишение свободы, сообщает libertatea.ro со ссылкой на Drivenews.

Какой допустимый уровень алкоголя в Греции

Новые правила устанавливают три уровня содержания алкоголя в крови, каждому из которых соответствуют разные санкции. При самом высоком уровне наказание становится уже уголовным.

Согласно статье 46 нового Дорожного кодекса Греции, водитель считается находящимся в состоянии алкогольного опьянения при концентрации 0,50 г алкоголя на литр крови или 0,25 мг/л в выдыхаемом воздухе.

Начиная с этого порога наказания постепенно ужесточаются в зависимости от уровня алкоголя.

На практике это означает, что мужчина весом около 80 кг, быстро выпивший примерно две кружки пива крепостью 5%, уже может превысить допустимый уровень в 0,50 г/л и лишиться водительских прав в Греции.

То же самое касается тех, кто выпил два бокала вина по 150 мл.

Для женщины достаточно одного бокала вина или одной кружки пива, чтобы достичь уровня 0,50 г/л алкоголя в крови.

Какие штрафы предусмотрены

Согласно новому Дорожному кодексу Греции:

- 0,50–0,80 г/л (0,25–0,40 мг/л в выдыхаемом воздухе) — штраф 350 евро и лишение прав на 30 дней;

- 0,80–1,10 г/л (0,40–0,60 мг/л) — штраф 700 евро и лишение прав на 90 дней;

- свыше 1,10 г/л (более 0,60 мг/л) — штраф 1 200 евро, лишение прав на 180 дней, снятие регистрационных номеров, конфискация автомобиля и тюремное заключение сроком не менее двух месяцев.

Во всех трех случаях автомобиль изымается сразу после выявления нарушения.

Отказ от проверки приравнивается к самому тяжелому нарушению

Греческое законодательство предусматривает, что водитель, отказавшийся пройти проверку на алкоголь, автоматически считается совершившим наиболее тяжкое нарушение.

Фактически отказ от алкотеста приравнивается к наличию концентрации алкоголя более 1,10 г/л, то есть водитель автоматически подпадает под наиболее суровые уголовные санкции (статья 46, часть 6).

Такое же правило действует и в случае отказа пройти тест на употребление наркотиков.

Более строгие нормы для профессиональных и начинающих водителей

Для отдельных категорий водителей установлен еще более низкий допустимый уровень — 0,20 г/л алкоголя в крови (или 0,10 мг/л в выдыхаемом воздухе).

Это касается:

- водителей такси и общественного транспорта;

- водителей грузовиков;

- водителей автобусов;

- сотрудников скорой помощи;

- перевозчиков опасных грузов (ADR);

- мотоциклистов и водителей мопедов;

- водителей со стажем менее двух лет.

Для них превышение порога 0,20 г/л уже влечет штраф 350 евро и лишение водительских прав.

Повторное нарушение наказывается значительно строже

Новая система контроля предусматривает существенное ужесточение наказаний для водителей, повторно нарушивших закон в течение пяти лет.

Размер штрафов может достигать:

- 1 000 или 2 000 евро — за второе нарушение (в зависимости от уровня алкоголя);

- 2 000 или 4 000 евро — за третье нарушение.

Кроме того, срок лишения права управления транспортным средством может достигать 10 лет, а вернуть водительское удостоверение можно будет только после прохождения обязательных курсов и сдачи экзаменов.

За ДТП в состоянии опьянения грозит длительное тюремное заключение

Если водитель в состоянии алкогольного опьянения становится виновником ДТП, помимо административных санкций к нему применяются и нормы Уголовного кодекса.

В зависимости от последствий аварии наказание может варьироваться от лишения свободы за создание угрозы жизни и здоровью других людей до не менее 10 лет тюрьмы, если в результате ДТП погиб человек.

Если в аварии погибнут несколько человек, закон допускает назначение пожизненного лишения свободы.

Источник
libertatea.ro logolibertatea
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