Туристам рассказали, во сколько обойдется обед на двоих на греческом Тасосе.

По его данным, греческая пита стоит от 1 до 1,5 евро, а традиционные закуски, такие как дзадзики, тарамас или сырный крем тирокафтери, обойдутся в 5–7,5 евро за порцию, сообщает libertatea.ro

Греческий салат стоит от 9,5 до 11,9 евро, а более сложные салаты с киноа, фруктами или креветками — от 12 до 15 евро. Жареный сыр, кабачковые котлеты и другие горячие закуски предлагаются по цене от 6 до 8,9 евро. Порция картофеля фри стоит 5,5–6 евро.

Среди основных блюд порция анчоусов или сардин на гриле обойдётся в 8–11,9 евро. Кальмары, осьминог или креветки стоят от 12,9 до 19,9 евро за порцию, а дорада — около 18 евро.

При этом автор обзора предупредил туристов о так называемой «ловушке дня» — свежей рыбе, которая продаётся не порциями, а по весу. По его словам, если заранее не уточнить цену за килограмм, итоговый счёт может оказаться значительно выше ожидаемого.

Для любителей мясных блюд мусака стоит около 10 евро, а гирос или сувлаки на тарелке — от 10 до 13 евро.

Что касается напитков, литр воды стоит около 2 евро, пиво объёмом 500 мл — от 4,5 до 7 евро, а пол-литра домашнего вина — примерно 7,5 евро.

По подсчётам автора, обед на двоих с закуской, греческим салатом, двумя основными блюдами и напитками обойдётся примерно в 55 евро, включая чаевые.