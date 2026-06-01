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libertatea.ro logolibertatea
10 Июня 2026, 07:18
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Туристам рассказали, во сколько обойдется обед на двоих на греческом Тасосе

Румын, проживающий в Греции, проанализировал цены в ресторанах на острове Тасос и рассказал, сколько туристам придётся потратить на обед или ужин в нынешнем сезоне.

Туристам рассказали, во сколько обойдется обед на двоих на греческом Тасосе.
Туристам рассказали, во сколько обойдется обед на двоих на греческом Тасосе.

По его данным, греческая пита стоит от 1 до 1,5 евро, а традиционные закуски, такие как дзадзики, тарамас или сырный крем тирокафтери, обойдутся в 5–7,5 евро за порцию, сообщает libertatea.ro

Греческий салат стоит от 9,5 до 11,9 евро, а более сложные салаты с киноа, фруктами или креветками — от 12 до 15 евро. Жареный сыр, кабачковые котлеты и другие горячие закуски предлагаются по цене от 6 до 8,9 евро. Порция картофеля фри стоит 5,5–6 евро.

Среди основных блюд порция анчоусов или сардин на гриле обойдётся в 8–11,9 евро. Кальмары, осьминог или креветки стоят от 12,9 до 19,9 евро за порцию, а дорада — около 18 евро.

При этом автор обзора предупредил туристов о так называемой «ловушке дня» — свежей рыбе, которая продаётся не порциями, а по весу. По его словам, если заранее не уточнить цену за килограмм, итоговый счёт может оказаться значительно выше ожидаемого.

Для любителей мясных блюд мусака стоит около 10 евро, а гирос или сувлаки на тарелке — от 10 до 13 евро.

Что касается напитков, литр воды стоит около 2 евро, пиво объёмом 500 мл — от 4,5 до 7 евро, а пол-литра домашнего вина — примерно 7,5 евро.

По подсчётам автора, обед на двоих с закуской, греческим салатом, двумя основными блюдами и напитками обойдётся примерно в 55 евро, включая чаевые.

Источник
libertatea.ro logolibertatea
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