В Магдачештах чиновника остановили за рулем служебного авто в нетрезвом виде
Сотрудники патрульной полиции утром 18 июня остановили на трассе Кишинёв–Оргеев, в районе коммуны Магдачешты, автомобиль Toyota Camry, который двигался хаотично и создавал угрозу другим участникам дорожного движения.
Как сообщили в полиции, за рулём находился 55-летний мужчина, занимающий должность в органах местного публичного управления. Он управлял служебным автомобилем.
В ходе проверки водитель был протестирован на содержание алкоголя. Результат алкотестера показал 0,56 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе, что соответствует состоянию сильного алкогольного опьянения.
Автомобиль был эвакуирован на специализированную стоянку. По факту случившегося начаты процессуальные действия в соответствии с действующим законодательством.
Правоохранители продолжают устанавливать все обстоятельства инцидента.