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politia.md logopolitia
18 Июня 2026, 18:09
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В Магдачештах чиновника остановили за рулем служебного авто в нетрезвом виде

Сотрудники патрульной полиции утром 18 июня остановили на трассе Кишинёв–Оргеев, в районе коммуны Магдачешты, автомобиль Toyota Camry, который двигался хаотично и создавал угрозу другим участникам дорожного движения.

В Магдачештах чиновника остановили за рулем служебного авто в нетрезвом виде.
В Магдачештах чиновника остановили за рулем служебного авто в нетрезвом виде.

Как сообщили в полиции, за рулём находился 55-летний мужчина, занимающий должность в органах местного публичного управления. Он управлял служебным автомобилем.

В ходе проверки водитель был протестирован на содержание алкоголя. Результат алкотестера показал 0,56 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе, что соответствует состоянию сильного алкогольного опьянения.

Автомобиль был эвакуирован на специализированную стоянку. По факту случившегося начаты процессуальные действия в соответствии с действующим законодательством.

Правоохранители продолжают устанавливать все обстоятельства инцидента.

Источник
politia.md logopolitia
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