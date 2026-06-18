В Магдачештах чиновника остановили за рулем служебного авто в нетрезвом виде.

Сотрудники патрульной полиции утром 18 июня остановили на трассе Кишинёв–Оргеев, в районе коммуны Магдачешты, автомобиль Toyota Camry, который двигался хаотично и создавал угрозу другим участникам дорожного движения.

Как сообщили в полиции, за рулём находился 55-летний мужчина, занимающий должность в органах местного публичного управления. Он управлял служебным автомобилем.

В ходе проверки водитель был протестирован на содержание алкоголя. Результат алкотестера показал 0,56 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе, что соответствует состоянию сильного алкогольного опьянения.

Автомобиль был эвакуирован на специализированную стоянку. По факту случившегося начаты процессуальные действия в соответствии с действующим законодательством.

Правоохранители продолжают устанавливать все обстоятельства инцидента.