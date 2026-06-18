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stirileprotv.ro logostirileprotv
18 Июня 2026, 19:14
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Греция будет использовать дроны и спутниковые снимки для мониторинга пляжей

Мера направлена на борьбу с незаконным захватом пляжей шезлонгами и зонтами.

Греция будет использовать дроны и спутниковые снимки для мониторинга пляжей.
Греция будет использовать дроны и спутниковые снимки для мониторинга пляжей.

Власти Греции объявили о предложении законопроекта, который предусматривает использование дронов и спутниковых изображений для мониторинга пляжей и выявления нарушений законодательства, касающегося общественного доступа и коммерческого использования этих пляжей, пишет stirileprotv.ro

Законопроект позволяет выявлять нарушения на расстоянии, тем самым облегчая проверки.

В Греции пляжи являются общественными, и доступ граждан гарантирован законом, устанавливающим, что не более одной трети площади пляжа может быть занято коммерческими шезлонгами. Введение технологий мониторинга является решением для трудностей, с которыми сталкиваются власти при проведении проверок на месте. Проект предусматривает строгие санкции за нарушения, включая штрафы и возможные временные закрытия бизнесов, которые не соблюдают правила.

Источник
stirileprotv.ro logostirileprotv
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