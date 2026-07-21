В Греции долги потребителей перед поставщиками электроэнергии приблизились к €3 млрд.

По данным ежегодного отчёта ΡΑΑΕΥ о розничном рынке электроэнергии, совокупная просроченная задолженность перед поставщиками по итогам 2025 года составила €2,98 млрд. Годом ранее она оценивалась приблизительно в €3,4 млрд.

Таким образом, общий размер задолженности сократился примерно на 12%, однако говорить о решении проблемы преждевременно. Накопленная сумма остаётся огромной, а значительная её часть считается крайне сложной для взыскания, сообщает rua.gr

Около €2,1 млрд приходится на потребителей, подключённых к сетям низкого напряжения. В эту категорию входят домохозяйства и малые предприятия. Непосредственно задолженность бытовых потребителей оценивается приблизительно в €710 млн.

Особую проблему создают потребители, которые накопили задолженность, а затем перешли к другой энергетической компании. По имеющимся данным, на клиентов, уже сменивших поставщика, приходится приблизительно половина всех просроченных долгов.

Для прежнего поставщика взыскание таких сумм становится значительно сложнее. Компания больше не обслуживает клиента, однако продолжает учитывать непогашенную задолженность в своей финансовой отчётности и создавать резервы на случай её невозврата.

Неоплаченные счета не исчезают из экономики энергетических компаний. Поставщики вынуждены учитывать вероятность невозврата денег, расходы на взыскание задолженности и необходимость поддерживать достаточную ликвидность для закупки электроэнергии.

Эти риски закладываются в коммерческую политику и отражаются на конечных тарифах. По расчётам ΡΑΑΕΥ, связанная с просроченными долгами нагрузка может достигать почти 6 евроцентов за киловатт-час.

ику бесконечной смены компаний злостными должниками. Ранее «Афинские новости» рассказывали, какие меры предлагалось применять к систематическим неплательщикам. Однако накопленная задолженность показывает, что проблема по-прежнему далека от окончательного решения.