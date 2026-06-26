Молдова изучает возможность строительства газовой ТЭЦ мощностью 100 МВт.

Министерство энергетики Республики Молдова обнародовало Меморандум о взаимопонимании с американскими компаниями SBCC и Wheeler Machinery Co. для подготовки проекта газовой электростанции мощностью не менее 100 МВт.

Цели публикации документа не уточняются, сообщает logos-press.md

Он предусматривает разработку технико-экономического плана, оценку площадок, модели финансирования и условий возможной реализации проекта.

Согласно Меморандуму, подписанному 23 сентября 2025 года, стороны намерены сотрудничать в подготовке проекта газовой генерации в Республике Молдова с использованием технологий газовых генераторов Caterpillar.

В документе отмечается, что целью проекта является увеличение и диверсификация внутренних мощностей производства электроэнергии в рамках задач по укреплению энергетической безопасности страны.

При этом Меморандум носит характер соглашения о намерениях и не создает обязательств по строительству электростанции.

В качестве возможного покупателя произведенной электроэнергии в документе указан государственный трейдер Energocom. Стороны планируют подготовить коммерческую модель, включая возможное соглашение о покупке электроэнергии (PPA).

За подготовку проекта отвечают партнеры из США

В рамках сотрудничества SBCC определена как сторона, которая будет координировать подготовку бизнес-модели проекта, оценку его финансовой реализуемости и привлечение возможного финансирования.

Компания Wheeler Machinery Co. должна предоставить технологии газовой генерации, техническую документацию, а также участвовать в вопросах интеграции оборудования, ввода в эксплуатацию и подготовки персонала.

Министерство энергетики, в свою очередь, будет содействовать вопросам получения разрешений, выбора площадки, подключения к энергетической инфраструктуре и взаимодействию с профильными государственными структурами.

В сообщении о публикации Меморандума министерство энергетики подчеркивает, что развитие новых мощностей внутренней генерации остается одним из направлений энергетической политики Молдовы, которая традиционно зависит от внешних источников электроэнергии.

Газовая генерация может рассматриваться как один из инструментов повышения гибкости энергосистемы — особенно в периоды повышенного спроса или ограничений на внешних рынках.

При этом окончательные параметры проекта, включая стоимость, источник финансирования, площадку строительства и сроки реализации, должны быть определены после завершения планировочной фазы.