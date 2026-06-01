Цена электроэнергии на рынке Румынии стала самой высокой в истории.

Установившаяся жара, вызвавшая рост потребления электроэнергии, а также вывод в плановый ремонт нескольких генерирующих мощностей привели к рекордному росту цен на электроэнергию в Румынии на вечер вторника, 30 июня.

На рынке «на сутки вперед» в Румынии стоимость превысит 5 000 румынских леев, или 1 000 евро за МВт·ч — это самый высокий показатель за всю историю существования румынского спотового рынка, свидетельствуют данные, проанализированные изданием Profit.

Во вторник вечером, около 19:00, в течение получаса цена электроэнергии превысит 5 000 леев за МВт·ч. В интервале 19:00–19:15 она составит 5 321 лей за МВт·ч, а в период 19:15–19:30 — 5 077 леев за МВт·ч.

Показатель в 5 321 лей за МВт·ч (около 1 015 евро) стал абсолютным рекордом, впервые превысив отметку в 1 000 евро за МВт·ч.

Среднесуточная цена также остается чрезвычайно высокой — около 1 537 леев, или 293 евро за МВт·ч.

С большой вероятностью Румыния второй день подряд сохранит статус страны с самой дорогой электроэнергией в Европе. Для сравнения, во Франции средняя спотовая цена на вторник составляет около 124 евро за МВт·ч — более чем в два раза ниже, чем в Румынии. В Германии она составляет около 195 евро за МВт·ч.

Согласно механизму объединенного европейского рынка электроэнергии, Румыния в течение всего дня будет импортировать электроэнергию из Болгарии, причем в отдельные часы объем импорта превысит 2 000 МВт. Ночью поставки будут осуществляться также из Венгрии, тогда как в дневное время страна будет экспортировать часть электроэнергии в направлении Венгрии.

Несмотря на рекордную выработку солнечной электроэнергии, которая в отдельные моменты достигала почти 2 992 МВт, жара значительно увеличила потребление электричества, прежде всего из-за практически непрерывной работы кондиционеров.

Дополнительным фактором роста цен стало сокращение внутреннего производства электроэнергии. Один из реакторов АЭС в Чернаводэ находится на плановом ремонте, а газовая электростанция OMV Petrom в Бразь работает лишь на половине мощности.

По данным Transelectrica, ремонт на станции Petrom продлится еще три недели. Если ранее предполагалось, что станция возобновит работу 1 июля, то теперь запуск перенесен на 23 июля.

Ситуацию усугубляет практически полное отсутствие ветра, что резко снижает производство электроэнергии на ветровых электростанциях.

Проблемы испытывают и соседние страны. В Венгрии оператор АЭС «Пакш» сообщил о сокращении мощности одного из четырех энергоблоков на 243 МВт из-за высокой температуры воды в Дунае, вызванной аномальной жарой.