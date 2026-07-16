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realitatea.md logorealitatea
16 Июля 2026, 18:36
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Более 9 тысяч потребителей останутся без света 17 июля

Более 9 тысяч потребителей в Кишиневе и еще восьми населенных пунктах временно останутся без электроснабжения в пятницу, 17 июля.

Более 9 тысяч потребителей останутся без света 17 июля.
Более 9 тысяч потребителей останутся без света 17 июля.

Отключения будут действовать с 08:00 до 20:00 и связаны с проведением масштабных работ на сетях высокого напряжения, сообщили в Premier Energy.

По данным компании, специалисты проведут реконструкцию и переподключение воздушных линий электропередачи 110 кВ «Кишинев–Скулены-1» и «Кишинев–Скулены-2» в районе моста у Прункул. Одновременно предприятие Moldelectrica заменит одну из опор линии электропередачи.

Без электроэнергии временно останутся 9 098 потребителей в отдельных районах Кишинева, а также жители Кожушны, Думбравы, Гидигича, Сиреца, Трушен, Дурлешт, Ватры и Страшен.

В компании отметили, что продолжительность отключений обусловлена сложностью работ. Во время их проведения движение транспорта в районе моста через реку Бык будет организовано по одной полосе без полного перекрытия дороги.

Потребителям рекомендуют заранее принять меры для защиты электроприборов и спланировать дела, требующие электроснабжения. Если работы завершатся раньше срока, подача электроэнергии будет восстановлена без дополнительного уведомления.

Источник
realitatea.md logorealitatea
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