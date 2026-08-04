В горах Румынии медведь разбил стекло в автомобиле в поисках еды.

На Трансфэгэрашском шоссе, в районе плотины Видрару, медведь разбил стекло автомобиля, чтобы добраться до оставленной внутри еды. Инцидент снял на видео другой участник дорожного движения.

По информации румынских СМИ, автомобиль принадлежал туристу из Чехии, приехавшему посетить плотину Видрару.

Разбив одно из боковых стекол, медведь проник в салон и вытащил несколько продуктов, которые затем разбросал по дороге.

Инцидент произошел в районе, где медведи появляются регулярно. Животных привлекает запах пищи, оставленной в автомобилях.

Власти вновь призвали туристов не кормить медведей, не приближаться к ним и не оставлять продукты в машинах. По словам представителей ведомств, подобное поведение представляет опасность как для людей, так и для диких животных.

В последнее время на Трансфэгэрашском шоссе произошло несколько подобных случаев: туристы пытались фотографировать или кормить медведей, и некоторые из этих инцидентов закончились травмами. Поэтому путешественников просят соблюдать меры предосторожности и обращать внимание на предупреждения о появлении диких животных.