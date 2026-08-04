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4 Августа 2026, 17:39
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В горах Румынии медведь разбил стекло в автомобиле в поисках еды

На Трансфэгэрашском шоссе, в районе плотины Видрару, медведь разбил стекло автомобиля, чтобы добраться до оставленной внутри еды. Инцидент снял на видео другой участник дорожного движения.

В горах Румынии медведь разбил стекло в автомобиле в поисках еды.
В горах Румынии медведь разбил стекло в автомобиле в поисках еды.

По информации румынских СМИ, автомобиль принадлежал туристу из Чехии, приехавшему посетить плотину Видрару.

Разбив одно из боковых стекол, медведь проник в салон и вытащил несколько продуктов, которые затем разбросал по дороге.

Инцидент произошел в районе, где медведи появляются регулярно. Животных привлекает запах пищи, оставленной в автомобилях.

Власти вновь призвали туристов не кормить медведей, не приближаться к ним и не оставлять продукты в машинах. По словам представителей ведомств, подобное поведение представляет опасность как для людей, так и для диких животных.

В последнее время на Трансфэгэрашском шоссе произошло несколько подобных случаев: туристы пытались фотографировать или кормить медведей, и некоторые из этих инцидентов закончились травмами. Поэтому путешественников просят соблюдать меры предосторожности и обращать внимание на предупреждения о появлении диких животных.

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