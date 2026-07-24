Румыния 12 лет платила за пустующее посольство в Ливии.

Румыния более 12 лет оплачивала аренду здания посольства и резиденции дипломатов в Ливии, несмотря на то, что дипломатический персонал был выведен из страны еще в 2014 году.

Этот факт был выявлен в ходе аудита в Министерстве иностранных дел Румынии, после чего договоры аренды были расторгнуты, пишет adevarul.ro

По словам исполняющей обязанности министра иностранных дел Румынии Оаны Цою, за это время государство выплатило более 400 тысяч долларов за два объекта недвижимости, хотя дипломаты с 2014 года работают не в Ливии, а в Тунисе.

«Мы выявили, например, в Ливии, что у нас действовали договоры аренды как для посольства, так и для резиденции, хотя с 2014 года у нас там нет команды. (...) Посол есть, но он был переведен в Тунис после роста рисков безопасности. (...) Аренда больше не была оправданной. После того как эта информация дошла до меня, мы приняли решение расторгнуть эти договоры. За последние 12 лет по ним в общей сложности было выплачено свыше 400 тысяч долларов», — заявила Оана Цою.

Министр пояснила, что при возникновении угрозы безопасности государство не прекращает договоры аренды сразу, рассчитывая, что дипломатическая миссия сможет вернуться в страну в разумные сроки. Однако в случае с Ливией этот период затянулся слишком надолго.

«Когда в стране возникает высокий уровень риска, договоры аренды не расторгаются немедленно. Обычно ожидают, что команда дипломатов сможет вернуться в разумные сроки. Но, очевидно, 12 лет — это слишком долго. Это не означает, что Румыния не намерена вернуться в Ливию, когда позволит ситуация с безопасностью», — отметила она.

Аудит МИД охватывает все зарубежное имущество Румынии общей стоимостью более 4 млрд евро. В него входят 123 здания и 77 земельных участков. Проверка направлена на поиск способов сокращения государственных расходов.

По оценке Оаны Цою, только за счет ремонта уже принадлежащих Румынии зданий вместо аренды новых помещений государство сможет экономить более 5 млн евро в год.

«Есть возможность ежегодно экономить более 5 миллионов евро бюджетных средств, если в тех странах, где у нас уже есть собственные здания, провести необходимые ремонтные работы», — сказала министр.

В качестве примера она привела объекты в Вашингтоне и Брюсселе. По ее словам, в столице США Румыния владеет зданием, которое требует капитального ремонта, однако вместо этого несколько лет арендовались помещения для посольства и резиденции дипломата. Аналогичная ситуация сложилась и в Брюсселе, где принадлежащее Румынии здание также нуждается в реконструкции.