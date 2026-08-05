В Германии закрывается все больше пивоварен.

В 2019 году в стране насчитывалось 1552 пивоварни, что составляло максимальный показатель за три десятилетия, а в 2025 году этот показатель составил 1415, что означает снижение почти на 9%.

Об этом сообщило Федеральное статистическое ведомство в Висбадене в преддверии отмечаемого 7 августа Международного дня пива, пишет dw.com

Снижение спроса на пиво, в том числе среди молодежи

Только за последний год число немецких пивоварен сократилось на 53, причем спад наблюдался три года подряд. "По всей видимости, эта тенденция обусловлена снижением объемов продаж пива", - отметили в статистическом ведомстве. В 2025 году немецкие производители пива реализовали около 7,8 млрд литров продукции, что на 6,0% меньше, чем годом ранее, и на 15,7% меньше показателя 2019 года.

"Немецкая пивоваренная отрасль переживает экономически сложный период", - заявил руководитель Союза немецких пивоваров Хольгер Айхеле (Holger Eichele). По его словам, пивовары сталкиваются не столько с кратковременным падением спроса, сколько со структурными изменениями. На предприятия оказывают негативное влияние устойчиво низкие потребительские настроения, вызванные экономической и политической неопределенностью, а также демографические тенденции.

"Пивоварни замечают, что молодые люди в среднем потребляют меньше алкоголя, чем предыдущие поколения", - пояснил Айхеле. Хотя спрос на безалкогольное пиво растет, это не может компенсировать сокращение объемов продаж традиционного пива, отмечается далее.

Более трети немецких пивоварен расположены в Баварии

Среди 16 федеральных земель Германии наибольшее число пивоварен (588), по данным за 2025 год, расположены в Баварии. За ней следуют Баден-Вюртемберг (190) и Северный Рейн - Вестфалия (131).

Более половины немецких пивоварен являются небольшими предприятиями, выпускающими не более 100 000 литров продукции в год. В категорию крупных пивоваренных компаний с объемом производства не менее 200 млн литров пива в год входят восемь концернов.