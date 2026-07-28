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bild.de logobild
28 Июля 2026, 13:26
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Прибыль Mercedes во втором квартале упала более чем на четверть

Кризис немецкого автопрома продолжает нарастать: на этот раз о снижении финансовых показателей отчитался Mercedes-Benz.

Прибыль Mercedes во втором квартале упала более чем на четверть.
Прибыль Mercedes во втором квартале упала более чем на четверть.

Прибыль автопроизводителя во втором квартале сократилась на 26% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Объем продаж упал почти на 7% — до 417 865 автомобилей. Рост продаж в Европе и США не смог компенсировать 30-процентный спад на китайском рынке, сообщает Bild.

Mercedes-Benz понизил прогноз на весь год: теперь ожидается, что общий объем продаж будет немного ниже уровня прошлого года. Также прогнозируется, что выручка концерна окажется ниже прошлогодней. Во втором квартале выручка группы составила около 32 млрд евро, из которых чуть менее 23 млрд пришлось на автомобильный сегмент.

Автопроизводитель запустил программу сокращения расходов более года назад. В конце июня концерн усилил эти меры, в качестве первоочередного шага отложив на следующий год выплату специальных надбавок, предусмотренных коллективным договором. Одновременно с этим правление Mercedes инициировало дискуссию об уровне затрат на оплату труда в Германии, заявив, что сотрудники должны работать больше за ту же зарплату. Этот шаг вызвал протесты среди персонала.

Источник
bild.de logobild
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