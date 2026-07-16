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moldova1.md logomoldova1
16 Июля 2026, 22:21
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Гросу о повышении цен на топливо: Кризис с топливом заставляет нас создавать запасы

Повышение стоимости топлива в Республике Молдова связано с необходимостью создания стратегических запасов нефтепродуктов на случай возможного кризиса поставок, заявил председатель парламента Игорь Гросу.

Гросу о повышении цен на топливо: Кризис с топливом заставляет нас создавать запасы.
Гросу о повышении цен на топливо: Кризис с топливом заставляет нас создавать запасы.

По словам спикера, увеличение специальной торговой маржи на 48 банов за литр может вступить в силу с 1 августа. Собранные средства будут направлены на формирование государственных резервов топлива, передает moldova1.md

Гросу объяснил решение рисками, связанными с напряжённостью в Ормузском проливе — одном из ключевых маршрутов транспортировки энергетических ресурсов в мире.

«Кризис с топливом заставляет нас создавать резервы», — заявил глава парламента в эфире программы на Moldova 1, отметив, что через этот маршрут проходит значительная часть мировых поставок энергоресурсов, особенно важных для европейского рынка.

По словам Гросу, ответственность за создание запасов будет разделена между государством и импортёрами нефтепродуктов.

«Часть должен взять на себя государственный сектор, часть — импортёры. Мы должны создать эти резервы, чтобы выдержать возможные перебои, если будут остановлены поставки или нарушены логистические цепочки», — пояснил он.

При этом председатель парламента признал, что повышение отразится на гражданах.

«Я понимаю, что это непопулярная мера. Есть два варианта: иметь топливо по более высокой цене или не иметь резервов вообще», — заявил Гросу.

Согласно предложению Национального агентства по регулированию в энергетике (ANRE), после повышения маржа при продаже бензина увеличится до 4 леев 30 банов за литр, а для дизельного топлива — до 4 леев 32 банов.

Проект решения будет рассмотрен на заседании административного совета ANRE 21 июля. В случае утверждения новые правила начнут действовать с 1 августа.

Согласно недавно принятому закону о безопасности поставок нефтепродуктов, Молдова должна создать резервы, достаточные для 61 дня внутреннего потребления или 90 дней чистого импорта.

Формирование запасов будет проходить постепенно до 2034 года. Их созданием займутся импортёры и назначенная правительством центральная структура. Около 60% резервов должны храниться на территории страны, а часть может размещаться за рубежом на основании двусторонних соглашений.

Источник
moldova1.md logomoldova1
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