FT: Мир - на пороге нового кризиса из-за дефицита дизтоплива.

Мир стоит на пороге нового кризиса вокруг поставок дизельного топлива, поскольку запрет России на экспорт наложился на последствия войны с Ираном.

Об этом в четверг, 9 июля, сообщила газета Financial Times (FT). По ее оценкам, в этой связи ожидается рост цен для автомобилистов и фермеров, а усилия по сдерживанию инфляции могут быть поставлены под угрозу, передает dw.com

Правительство России до 31 июля запретило экспорт дизельного и судового топлива, а также газойлей. Президент США Дональд Трамп в свою очередь заявил 8 июля, что после очередной эскалации конфликта с Ираном режим прекращения огня больше не действует. На этом фоне поставки дизельного топлива и других нефтепродуктов через Персидский залив вновь сократились до минимального уровня из-за угрозы новых иранских атак в Ормузском проливе.

Оптовые цены на дизель в Европе взлетели. Премия европейских фьючерсов на дизель к стоимости сырой нефти достигла 8 июля рекордных 60,7 долларов (53,1 евро) за баррель.

Несмотря на недавнее падение цен на сырую нефть - они снизились с максимумов в более чем 100 долларов (87 евро) за баррель во время войны с Ираном до примерно 70 долларов (61 евро) - дизельное топливо по-прежнему торгуется по цене, близкой к 135 долларам (118 евро) за баррель.

Нил Кросби из компании Sparta, занимающейся анализом данных в энергосфере, предупредил, что российский запрет может привести к дефициту в таких регионах, как Африка, Латинская Америка и Юго-Восточная Азия.

С конца мая, в условиях участившихся атак Украины на нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) и объекты топливно-энергетического комплекса (ТЭК), в России образовалась острая нехватка бензина и дизеля. Из-за дефицита жители страны вынуждены часами стоять в очередях на АЗС, а многие станции не работают вовсе. К началу июля, как подсчитало агентство РБК, число регионов, где действуют какие-либо меры по продаже топлива, приблизилось к 60. В статистике учитываются и оккупированные украинские территории.