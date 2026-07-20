В Германии задержали мужчину, бросившего помидор в премьер-министра Баварии.

В немецкой земле Баварии во время публичного мероприятия неизвестный мужчина бросил помидор в премьер-министра земли Маркуса Зёдера; нападавшего сразу же задержали сотрудники правоохранительных органов.

Инцидент произошел в общине Бернау-ам-Кимзее, где Зёдер был гостем торжеств по случаю 1100-летия населенного пункта и должен был выступить с праздничной речью, пишет eurointegration.com.ua со ссылкой на bild.de

По словам очевидцев, мужчина внезапно выскочил из кустов и бросил в главу баварского правительства помидор.

Сотрудники местной криминальной полиции (LKA), обеспечивавшие охрану, немедленно вмешались и задержали нападавшего, после чего полиция взяла его под стражу.

По информации немецких СМИ, задержанным оказался 31-летний гражданин Германии.

В результате инцидента Зёдер не пострадал. После того как он вытер салфеткой остатки помидора из левого уха, политик продолжил свой путь.

Несмотря на небольшую задержку, его выступление прошло без дальнейших инцидентов.

Очевидцы заявили, что нападавший "появился из ниоткуда", а также выразили обеспокоенность тем, что ему удалось так близко подойти к премьеру Баварии.