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logos.press.md logologos
24 Июня 2026, 21:48
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Премьер Молдовы едет в Польшу на конференцию по восстановлению Украины

Премьер-министр Александру Мунтяну в период 24–26 июня 2026 года осуществляет рабочий визит в Гданьск, Польша, где примет участие в Конференции по восстановлению Украины – URC2026.

Премьер Молдовы едет в Польшу на конференцию по восстановлению Украины.
Премьер Молдовы едет в Польшу на конференцию по восстановлению Украины.

Премьер-министр примет участие в открытии конференции, а также в пленарной сессии, посвящённой поддержке Украины и перспективам её восстановления, передает logos-pres.md

В рамках конференции премьер-министр Александру Мунтяну проведёт двусторонние встречи с коллегами и европейскими официальными лицами, включая премьер-министра Польши Дональда Туска, премьер-министра Албании Эди Раму, премьер-министра Эстонии Кристена Михала, премьер-министра Украины Юлию Свириденко, а также президента ЕБРР Одиль Рено-Бассо.

«Визит подтверждает приверженность Республики Молдова участию в международных усилиях по поддержке Украины, укреплению мира и региональной безопасности, а также углублению диалога с европейскими партнёрами», — отмечает пресс-служба правительства.

Организаторы конференции отмечают, что возрождение экономики Украины потребует мобилизации внутренних и международных инвестиций, поддержки через современные финансовые инструменты, включая страхование военных рисков, а также дальнейшего сближения нормативной базы с ЕС для обеспечения предсказуемых условий для бизнеса.

Важную роль сыграют приватизация, развитие государственно-частных партнёрств, расширение венчурного и долгосрочного финансирования, а также механизмы снижения рисков, включая гарантии и смешанное финансирование, особенно для компаний в прифронтовых регионах.

Ключевым направлением станет развитие перерабатывающей и обрабатывающей промышленности как основы новой экономической модели с высокой добавленной стоимостью и экспортной диверсификацией, а восстановление будет сопровождаться внедрением принципов «зелёной» экономики, климатической устойчивости и стандартов ЕС.

Источник
logos.press.md logologos
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