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9 Июля 2026, 23:22
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В Германии врача приговорили к пожизненному сроку за убийство 15 пациентов

Берлинский суд приговорил 41-летнего врача Йоханнеса М. к пожизненному лишению свободы.

В Германии врача приговорили к пожизненному сроку за убийство 15 пациентов.
В Германии врача приговорили к пожизненному сроку за убийство 15 пациентов.

Ранее он был признан виновным в убийстве 12 женщин и 3 мужчин, которые совершил в 2021-2024 годах, обслуживая на дому паллиативных пациентов. Как сообщает «Би-би-си», следственные органы полагают, что от рук преступника могли погибнуть гораздо больше людей.

Йоханнес М. (его имя не разглашается по законам Германии) посещал на дому пациентов, которые были неизлечимо больны. Несмотря на диагнозы, ни один из пациентов не должен был умереть скоро, но они умирали после очередного визита. Как установило следствие, врач вводил им смеси препаратов, которые оказывались смертельными. Делал он это без согласия пациентов. В двух случаях, чтобы скрыть следы преступления, врач устраивал пожар в жилище пациента.

Во время процесса, который шел около года, обвиняемый заявлял о своей невиновности, но в итоге сознался в убийстве 15 пациентов. Он рассказал суду, будто смог убедить себя, что «помогает» неизлечимо больным людям, избавляя их от «страданий и мучений». Сейчас следственные органы ведут проверку по 76 аналогичным случаям смерти паллиативных пациентов на предмет возможной причастности к ним Йоханнеса М.

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