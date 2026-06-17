Украинский врач-хирург о состоянии здоровья мобилизованных: Молодые и сильные заканчиваются.

Военный врач рассказал о трудностях прохождения ВВК и реальном состоянии здоровья призывников.

В Украине фиксируется тенденция к ухудшению здоровья мобилизационного резерва. За пять лет полномасштабной войны ресурс молодых и сильных граждан постепенно иссякает, а в армию все чаще попадают люди постарше с хроническими соматическими заболеваниями, передает tsn.ua

Об этом в интервью Telegraf рассказал военный хирург, командир медицинской роты 4-го отдельного медицинского батальона Третьего армейского корпуса Иван на позывной «Турист».

По словам боевого медика, качество мобилизационного резерва претерпело существенные изменения из-за длительного времени ведения боевых действий. Военный хирург обращает внимание на глобальные изменения в медицинских показателях населения страны, которые приходится учитывать при отборе.

«Мобилизационный резерв за пятый год полномасштабной войны становится хуже. Молодые и сильные понемногу заканчиваются. Больше пожилых людей с соматическими заболеваниями. Если взять норму показателей общего анализа крови, например, по состоянию на 1980 год прошлого века и сейчас, то есть разница. Как увеличить здоровье населения? Снизить норму», — констатирует «Турист».

Увольнение со службы и мотивация бойцов

Несмотря на колоссальную физическую и психологическую усталость военнослужащих, находящихся на фронте с самого начала полномасштабного вторжения, случаи симуляции болезней во избежание службы в Третьем армейском корпусе отсутствуют. Военный медик отмечает, что бойцы ищут другие законные пути для ротации, если имеют на это право.

«Люди, которые пятый год на войне… Мало кто не хочет уволиться. Вопрос, как далеко ты готов зайти ради этого. Есть разные варианты уволиться и ВЛК — это не самый простой вариант. Жена, трое детей и все. Но в нашем корпусе, подразделении люди все мотивированы, и жестких случаев, мол, „сделайте что-нибудь, чтобы я списался“, такого на моей практике не было», — подытожил командир медицинской роты.

Мобилизация в Украине — последние новости

Напомним, ежемесячно в ряды ВСУ мобилизуются десятки тысяч человек, и около 95% из них проходят процесс по нормальному пути. Министр обороны Михаил Федоров заявил, что государство должно изменить подход к работе пунктов, принимающих военнообязанных. По его словам, он лично видел случаи, когда человека принудительно мобилизовали с утра и держали в шортах с пакетом несколько часов, что сильно бьет по нравственному состоянию.

Также министерство обороны Украины работает над новым этапом реформы мобилизации и деятельности территориальных центров комплектования. Заместитель министра Мстислав Баник заявил, что реформа должна дать гражданам более четкое понимание условий и перспектив прохождения военной службы во время длительной войны. Изменения будут непосредственно касаться тех, кто уклоняется от мобилизации или находится в розыске. По словам Баника, реформа будет введена в ближайшее время.