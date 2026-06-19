Врач назвала неожиданные ежедневные привычки, из-за которых люди набирают вес.

Вес может расти из-за регулярных латте, смузи и соков.

Набор веса далеко не всегда связан с перееданием или отсутствием физических нагрузок. Часто причиной становятся привычки, которым люди не придают особого значения в повседневной жизни, рассказала российский эндокринолог Оксана Михалева, передает gazeta.ru

Одной из таких привычек являются так называемые жидкие калории.

«Мозг плохо учитывает калории из напитков. Большой латте, фруктовый смузи или стакан сока могут содержать столько же энергии, сколько полноценный перекус, но чувство сытости после них гораздо слабее», — отметила Михалева.

Еще одним фактором риска врач назвала прием пищи перед экраном телевизора, компьютера или смартфона.

«Во время просмотра сериала или чтения ленты соцсетей внимание переключается с еды на информацию. В таких условиях люди обычно съедают больше и хуже запоминают объем съеденного», — пояснила эндокринолог.

Кроме того, к набору веса могут приводить и так называемые полезные перекусы.

«Орехи, сухофрукты, гранола и энергетические батончики действительно могут быть частью здорового рациона. Однако многие из этих продуктов очень калорийны, а их размер порции часто недооценивается», — рассказала врач.

Не менее распространенной причиной избыточного потребления калорий специалист назвала дегустацию пищи во время приготовления.

«Ложка соуса, кусочек сыра или несколько проб блюда кажутся мелочью. Но именно такие незаметные перекусы могут добавить существенное количество калорий за день», — подчеркнула Михалева.

В список привычек, способствующих набору веса, врач также включила вечернее употребление алкоголя.

«Алкоголь приносит не только собственные калории, но и влияет на пищевое поведение. После нескольких напитков людям сложнее контролировать аппетит и объем съеденного», — отметила специалист.

По словам эндокринолога, важную роль играет и уровень повседневной активности.

«Даже регулярные тренировки не всегда компенсируют малоподвижный образ жизни. Количество энергии, которое мы тратим на ходьбу, домашние дела и другие бытовые активности, играет важную роль в поддержании веса», — объяснила она.

Еще одной недооцененной причиной переедания врач назвала использование большой посуды.

«Размер тарелок и чашек влияет на восприятие порции. Чем больше посуда, тем больше еды человек склонен положить и съесть, часто не замечая этого», — рассказала Михалева.

Также специалист обратила внимание на распространенную привычку вознаграждать себя едой после занятий спортом.

«После физической нагрузки многие подсознательно считают, что заслужили дополнительное угощение. В результате количество съеденных калорий может оказаться выше, чем было потрачено во время занятия», — предупредила врач.

В заключение Михалева подчеркнула, что лишний вес чаще всего формируется постепенно.

«Набор веса редко связан с одним крупным фактором. Гораздо чаще его причиной становится небольшой ежедневный избыток энергии. Даже лишние 100–200 килокалорий в день способны постепенно привести к заметным изменениям веса», — резюмировала специалист.