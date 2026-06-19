В Германии узаконили новую форму похорон.

Шлезвиг-Гольштейн стал первой землей Германии, законодательно закрепившей новую форму захоронения - так называемое возвратное предание земле. Ранее метод несколько лет проходил научное тестирование.

Шлезвиг-Гольштейн стал первой федеральной землей Германии, где на законодательном уровне закрепили новую форму захоронения- так называемое возвратное предание земле. Соответствующее решение в четверг, 18 июня, принял земельный парламент в Киле, включив процедуру в закон о захоронениях как третью форму наряду с погребением в земле и кремацией, пишет dw.com

Законопроект был внесен совместно всеми парламентскими фракциями и поддержан без разногласий в профильном комитете. Таким образом, этот регион стал первым в реформировании похоронного права в Германии.

Новая форма рассматривается как альтернатива традиционным способам захоронения и проходила тестовый этап с 2022 года. За это время процедура вызвала интерес по всей стране.

Как работает процедура возвратного предания земле

При возвратном предании земле тело помещается в так называемый "кокон" - закрытый контейнер, заполненный смесью сена, соломы и растительных материалов. При подаче кислорода и в контролируемых условиях микроорганизмы запускают процесс естественного разложения.

Контейнер в процессе регулярно перемещается, а температура внутри повышается. Примерно через 40 дней тело вместе с органическими материалами перерабатывается в компостоподобную, гумусную массу.

В результате образуется субстанция, по свойствам близкая к почве, а также остаются костные фрагменты. После дополнительного измельчения их вместе захоранивают на кладбище - как правило, в биоразлагаемом материале. Важная деталь - захоронение происходит без традиционного гроба. При этом сохраняется обязательность захоронения на кладбище, а сама процедура юридически рассматривается как двухэтапная - по аналогии с кремацией.