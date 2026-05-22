Германия с июля снизит авиационный налог для поддержки авиаотрасли.

Согласно новым правилам, авиационный налог уменьшится на сумму от 2,50 до 11,40 евро в зависимости от дальности рейса. Ставки будут дифференцироваться для коротко-, средне- и дальнемагистральных перелетов, пишет eurointegration.com.ua

В немецкой авиационной отрасли решение приветствовали, назвав его важным сигналом поддержки сектора.

Впрочем, экологические организации резко раскритиковали инициативу. Федерация по охране окружающей среды и природы заявила, что это "абсолютно неправильный сигнал".