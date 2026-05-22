22 Мая 2026, 12:51
Германия с июля снизит авиационный налог для поддержки авиаотрасли
Вечером 21 мая Германия приняла решение с июля снизить налог на авиаперевозки до уровня мая 2024 года, стремясь поддержать авиационный сектор.
Согласно новым правилам, авиационный налог уменьшится на сумму от 2,50 до 11,40 евро в зависимости от дальности рейса. Ставки будут дифференцироваться для коротко-, средне- и дальнемагистральных перелетов, пишет eurointegration.com.ua
В немецкой авиационной отрасли решение приветствовали, назвав его важным сигналом поддержки сектора.
Впрочем, экологические организации резко раскритиковали инициативу. Федерация по охране окружающей среды и природы заявила, что это "абсолютно неправильный сигнал".