В Германии прогнозируют массовую потерю рабочих мест из-за вывода войск США.

В начале мая США объявили о выводе 5 000 военнослужащих из Германии, а впоследствии президент Дональд Трамп заявил, что планируется дальнейшее сокращение численности войск, передает eurointegration.com.ua

В исследовании рассматривались последствия этих планов на основе опыта вывода войск в 1990-х годах. Тогда, после окончания холодной войны, Германию покинули примерно 200 тысяч американских солдат.

"Последствия вывода войск простирались далеко за пределы непосредственных увольнений на американских военных базах. Около 61% сокращенных рабочих мест приходилось на региональные предприятия. Значительные потери доходов произошли из-за исчезновения потребительских расходов военнослужащих и их семей", – отметил соавтор исследования Якоб Шмидхаузер из ZEW.

Это привело к экономическому шоку на местном уровне и особенно сильно ударило по регионам, где рынок труда и без того был слабым.

Сейчас авторы прогнозируют, что на каждых двух солдат США, возвращающихся домой, будет приходиться одно потерянное рабочее место с полной занятостью в районе американских баз.