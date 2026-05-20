theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Евровидение-2026
Арест Плахотнюка
Газовый кризис
Бельцы
Цены на топливо
Карта
Курс валют
Погода
ТВ программа
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
bild
20 Мая 2026, 07:09
2 081
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

В Германии за квартал исчезли почти полмиллиона рабочих мест

В первом квартале 2026 года в Германии было официально трудоустроено около 45,6 млн человек, сообщило Федеральное статистическое ведомство.

В Германии за квартал исчезли почти полмиллиона рабочих мест.
В Германии за квартал исчезли почти полмиллиона рабочих мест.

С января по март число рабочих мест сократилось на 486 тысяч. Даже с учетом сезонных факторов занятость значительно снизилась. Это уже третье квартальное падение подряд, пишет bild.de

Сильнее всего кризис ударил по промышленности: по сравнению с первым кварталом прошлого года там стало на 171 тысячу рабочих мест меньше. В строительстве исчезли еще 27 тысяч. Рабочие места также сокращались в торговле, транспорте, гостиничном бизнесе, сфере корпоративных услуг и даже в IT.

Новые рабочие места появляются в основном в государственном и социальном секторе: госуслуги, образование и здравоохранение прибавили 181 тысячу занятых. В Минэкономики Германии признают, что обычного весеннего оживления на рынке труда в этом году почти нет. При этом в еврозоне и ЕС занятость продолжает расти, а Германия на этом фоне все заметнее отстает.

Источник
bild
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте