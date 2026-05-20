В Германии за квартал исчезли почти полмиллиона рабочих мест.

С января по март число рабочих мест сократилось на 486 тысяч. Даже с учетом сезонных факторов занятость значительно снизилась. Это уже третье квартальное падение подряд, пишет bild.de

Сильнее всего кризис ударил по промышленности: по сравнению с первым кварталом прошлого года там стало на 171 тысячу рабочих мест меньше. В строительстве исчезли еще 27 тысяч. Рабочие места также сокращались в торговле, транспорте, гостиничном бизнесе, сфере корпоративных услуг и даже в IT.

Новые рабочие места появляются в основном в государственном и социальном секторе: госуслуги, образование и здравоохранение прибавили 181 тысячу занятых. В Минэкономики Германии признают, что обычного весеннего оживления на рынке труда в этом году почти нет. При этом в еврозоне и ЕС занятость продолжает расти, а Германия на этом фоне все заметнее отстает.