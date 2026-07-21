theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
bild
21 Июля 2026, 20:53
18
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

В Германии родителей приговорили к пожизненному сроку за смерть младенца от голода

Суд в немецком городе Итцехо приговорил к пожизненному заключению родителей четырехмесячной девочки, которая умерла от истощения. На момент смерти 26 сентября 2025 года девочка весила около одного килограмма.

В Германии родителей приговорили к пожизненному сроку за смерть младенца от голода.
В Германии родителей приговорили к пожизненному сроку за смерть младенца от голода.

Родителей признали виновными в убийстве путем бездействия и жестоком обращении с ребенком, пишет bild.de

По версии прокуратуры, родители не давали дочери достаточно еды и жидкости и допускали, что она может не выжить. Мать утверждала, что заметила потерю веса примерно за две недели до смерти ребенка, однако назначенные визиты к врачу семья пропустила. Отец в свою очередь говорил о психологических проблемах, сильной перегрузке и провалах в памяти. 

Семью несколько раз посещали сотрудники службы опеки, однако они сочли условия проживания приемлемыми. Расследования в отношении сотрудников ведомства и знакомых семьи прекратили. Защита настаивала на обвинении в причинении смерти по неосторожности, однако суд согласился с позицией прокуратуры.

В Германии родителей приговорили к пожизненному сроку за смерть младенца от голода

В Германии родителей приговорили к пожизненному сроку за смерть младенца от голода

Источник
bild
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте