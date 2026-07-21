В Германии родителей приговорили к пожизненному сроку за смерть младенца от голода.

Суд в немецком городе Итцехо приговорил к пожизненному заключению родителей четырехмесячной девочки, которая умерла от истощения. На момент смерти 26 сентября 2025 года девочка весила около одного килограмма.

Родителей признали виновными в убийстве путем бездействия и жестоком обращении с ребенком, пишет bild.de

По версии прокуратуры, родители не давали дочери достаточно еды и жидкости и допускали, что она может не выжить. Мать утверждала, что заметила потерю веса примерно за две недели до смерти ребенка, однако назначенные визиты к врачу семья пропустила. Отец в свою очередь говорил о психологических проблемах, сильной перегрузке и провалах в памяти.

Семью несколько раз посещали сотрудники службы опеки, однако они сочли условия проживания приемлемыми. Расследования в отношении сотрудников ведомства и знакомых семьи прекратили. Защита настаивала на обвинении в причинении смерти по неосторожности, однако суд согласился с позицией прокуратуры.