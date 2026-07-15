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Infotag.md logoInfotag
15 Июля 2026, 20:56
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В Молдове мужчину приговорили к 15 годам за сутенерство, похищение и изнасилование

Кишиневский суд приговорил гражданина Молдовы Владимира Германа к 15 годам лишения свободы, признав его виновным в сутенерстве, похищении человека, грабеже, изнасиловании и принуждении потерпевшей к даче ложных показаний.

В Молдове мужчину приговорили к 15 годам за сутенерство, похищение и изнасилование.
В Молдове мужчину приговорили к 15 годам за сутенерство, похищение и изнасилование.

По данным следствия, мужчина вместе с сожительницей заставлял женщину заниматься проституцией, похитил ее, вывез в лес возле Сынжеры, где совершил сексуальное насилие и угрожал убийством, передает infotag.md

После этого, потерпевшую запугивали, угрожая причинить вред ее малолетнему ребенку, если она обратится в полицию. 

Подсудимый полностью признал вину. Его сожительница также проходит обвиняемой по отдельному делу о сутенерстве.

Источник
Infotag.md logoInfotag
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