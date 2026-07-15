theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
rupor.md logorupor
15 Июля 2026, 22:11
21
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

Жителя Единец, избившего и задушившего подростка, приговорили к 18 годам тюрьмы

К 18 годам лишения свободы приговорили 40-летнего жителя Единец за жестокое убийство 16-летнего мальчика с ментальными и физическими нарушениями. Об этом сообщает Единецкая прокуратура.

Жителя Единец, избившего и задушившего подростка, приговорили к 18 годам тюрьмы.
Жителя Единец, избившего и задушившего подростка, приговорили к 18 годам тюрьмы.

Инцидент произошел в декабре прошлого года. Хозяин дома согласился на время поселить у себя женщину с сыном по просьбе своей жены. Вскоре мужчину начало злить поведение больного ребенка, который не всегда понимал его требования и указания. Из-за этого мужчина регулярно поднимал на мальчика руку, передает rupor.md

В один из вечеров нетрезвый хозяин дома жестоко избил подростка кулаками по голове и шее. На следующий день издевательства продолжились, и в итоге мужчина задушил мальчика. Поняв, что ребенок не дышит, он сам позвонил в службу 112 и сообщил о случившемся.

В суде мужчина во всем сознался и заявил, что сожалеет о содеянном. Отбывать наказание он будет в тюрьме закрытого типа. До вынесения окончательного решения суда он считается невиновным.

Источник
rupor.md logorupor
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте