Жителя Единец, избившего и задушившего подростка, приговорили к 18 годам тюрьмы.

К 18 годам лишения свободы приговорили 40-летнего жителя Единец за жестокое убийство 16-летнего мальчика с ментальными и физическими нарушениями. Об этом сообщает Единецкая прокуратура.

Инцидент произошел в декабре прошлого года. Хозяин дома согласился на время поселить у себя женщину с сыном по просьбе своей жены. Вскоре мужчину начало злить поведение больного ребенка, который не всегда понимал его требования и указания. Из-за этого мужчина регулярно поднимал на мальчика руку, передает rupor.md

В один из вечеров нетрезвый хозяин дома жестоко избил подростка кулаками по голове и шее. На следующий день издевательства продолжились, и в итоге мужчина задушил мальчика. Поняв, что ребенок не дышит, он сам позвонил в службу 112 и сообщил о случившемся.

В суде мужчина во всем сознался и заявил, что сожалеет о содеянном. Отбывать наказание он будет в тюрьме закрытого типа. До вынесения окончательного решения суда он считается невиновным.