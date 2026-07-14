Апелляционная палата оставила в силе оправдательный приговор Александру Стояногло.

АП оставила в силе оправдательный приговор бывшему генеральному прокурору Александру Стояногло по уголовному делу о выплате выходного пособия экс-руководителю Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам.

По словам бывшего генпрокурора, суд подтвердил его невиновность и признал, что вменяемое ему деяние не является преступлением. Также без изменений оставлен оправдательный приговор бывшему начальнику отдела кадров Генеральной прокуратуры Республики Молдова, которая проходила по этому же делу, передает rupor.md

Стояногло напомнил, что его обвиняли в превышении служебных полномочий при выплате выходного пособия бывшему руководителю Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам. По его утверждению, речь шла о технической ошибке, а вся сумма была полностью возвращена государству.

«Суд подтвердил очевидное. Но цену этой сфабрикованной истории, к сожалению, вновь заплатят граждане. Именно поэтому общество должно знать тех, кто согласился выполнить этот заказ.

Виктор Фуртунэ — прокурор, который задерживал меня, проводил обыски, руководил уголовным расследованием, требовал ареста и подписал обвинение. Недавно успешно прошёл веттинг.

Кристина Гладков, Петру Ярмалюк и Елена Казаков — прокуроры, которые представляли государственное обвинение в суде и требовали приговорить меня к восьми годам лишения свободы за деяние, которого не существовало. Последняя также успешно прошла веттинг.

Лилиан Карп — депутат, чья жалоба запустила весь этот карательный механизм против меня», — написал Александр Стояногло.