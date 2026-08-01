В Германии предлагают оставлять чаевые продавцам одежды.

Все чаще в Германии на платежных терминалах появляется вопрос: "Хотите оставить чаевые?" Речь идет о 3-7% или даже больше.

Особенно они распространены в ресторанах и кафе. Но теперь они могут появиться и в розничной торговле, сообщает агентство dpa. Глава немецкой Ассоциации предприятий торговли текстилем, обувью и изделиями из кожи Рольф Пангельс допускает, что эта тенденция вскоре распространится и на магазины одежды, сообщает dw.com

"Тех, кто приветлив и хорошо консультирует, следует вознаграждать", - считает он. Например, за то, что сотрудник принес нужный размер со склада, показал альтернативные модели или дал рекомендации по уходу.

В магазинах обувных сетей Aktiv Schuh и Shoe City при оплате картой клиентам уже предлагают выбрать размер чаевых. "Мы задумались над тем, какие есть возможности улучшить условия работы в нашей отрасли", - заявил в апреле телеканалу RTL глава AS-Gruppe Марк Ляйнвебер. По его словам, в конце смены эти чаевые распределяются между всеми сотрудниками. В профсоюзе Verdi резко раскритиковали такие планы.

"Зарплаты, предусмотренные тарифными соглашениями, - оптимальный способ обеспечить надежный доход, защищающий от бедности. Недопустимо перекладывать чаевые на клиентов, словно подаяние, пока огромные торговые концерны платят низкие зарплаты", - заявила член правления Verdi Зильке Циммер. По ее словам, неприемлемо, чтобы работодатели ссылались на чаевые и уклонялись от своей социальной ответственности.

Штефани Канерт из Центра защиты прав потребителей земли Бранденбург считает, что в случае распространения такой практики многие клиенты могут почувствовать себя вынужденными всегда оставлять чаевые. Однако пока речь не идет о широком распространении такой системы. Некоторые магазины одежды используют другую форму вознаграждения за консультации - комиссионные. При продаже товара продавцы получают фиксированную долю от его стоимости. По данным опроса YouGov, лишь 27% жителей Германии готовы оставлять чаевые при покупках в розничной торговле, две трети против.