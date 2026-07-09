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9 Июля 2026, 13:08
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В Германии из-за жары погибли более пяти тысяч человек

В Германии с начала года зафиксировано около 5120 смертей, связанных с жарой. Большинство из них пришлось на конец июня, когда средненедельная температура превышала +20°С.

В Германии из-за жары погибли более пяти тысяч человек.
В Германии из-за жары погибли более пяти тысяч человек.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на управление по вопросам общественного здравоохранения.

По данным ведомства, около 4270 умерших — люди в возрасте 75 лет и старше. Женщин умерло больше, чем мужчин — главным образом потому, что они составляют большую долю среди очень пожилых людей.

Программа ЕС для наблюдения за Землей Copernicus сообщала, что в Западной Европе был зафиксирован самый жаркий июнь за всю историю наблюдений: температура в прошлом месяце в среднем достигала +20,74°С. С 20 по 28 июня во Франции, Бельгии, Испании и Нидерландах умерли более 4700 человек. Аномальная жара также ожидается на этой неделе в Турции. 

Жаркая погода привела к масштабным лесным пожарам в Европе. Метеорологи считают, что одним из факторов повышения температуры воздуха в отдельных районах планеты стало начало рекордного Эль-Ниньо в Тихом океане.

Источник
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