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dw.com logodw
8 Июля 2026, 14:28
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Расходы Германии на оборону приблизились к рекордным 125 млрд евро

В 2026 году расходы ФРГ на оборону достигнут 124,7 млрд евро - об этом свидетельствуют данные, опубликованные НАТО к началу саммита в Анкаре.

Расходы Германии на оборону приблизились к рекордным 125 млрд евро.
Расходы Германии на оборону приблизились к рекордным 125 млрд евро.

Таким образом по сравнению с прошлым годом оборонные расходы Германии вырастут на 25,5% и достигнут рекордной величины. Больше среди членов альянса на оборону тратят только США, пишет dw.com

По расчетам альянса, доля расходов на оборону от ВВП ФРГ достигнет 2,69% против 2,22% в 2025 году. Для увеличения расходов на оборону Германия планирует "занять" более 800 миллиардов евро к 2030 году, только в 2027 году будут выпущены гособлигации на сумму более 200 млрд евро, пишет Financial Times.

Ранее президент США Дональд Трамп назвал инвестиции европейских стран, в частности Германии, в свою обороноспособность "смехотворными". Канцлер ФРГ Фридрих Мерц и генсек НАТО Марк Рютте не согласились с этим.

"Только в прошлом году европейские союзники и Канада потратили на оборону почти на 20% больше, чем годом ранее. Это дополнительные 139 млрд долларов. Если рассматривать 2025 и 2026 годы вместе, то рост составит 258 млрд долларов", - указал Рютте.

Источник
dw.com logodw
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