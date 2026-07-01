В Германии предъявили официальное обвинение украинцу в подрыве "Северных потоков".

Генеральный прокурор Германии предъявил обвинение гражданину Украины Сергею Кузнецову по делу о подрыве газопроводов "Северный поток".

По информации ARD, а также газет Süddeutsche Zeitung и Die Zeit, генеральный прокурор Йенс Роммель впервые предъявил обвинение украинцу, подозреваемому в диверсии против газопроводов "Северный поток". Высший представитель прокуратуры Германии обвиняет украинца в нападениях на гражданскую энергетическую инфраструктуру, что по международному уголовному праву является военным преступлением, в организации взрыва, а также в уничтожении сооружений, передает eurointegration.com.ua со ссылкой на tagesschau.de

По данным следователей, Сергей Кузнецов возглавлял диверсионную группу. Он, как считается, командовал на борту яхты "Андромеда", с которой осенью 2022 года, по данным следствия, была осуществлена высадка дайверов для атаки на газопроводы. В настоящее время украинец находится под стражей в Гамбурге после того, как прошлым летом его задержали во время отпуска в Италии, а затем экстрадировали в Германию.

По информации ARD, SZ и Die Zeit, доказательства против украинца являются убедительными. Согласно данным следствия, Кузнецов, находясь в Италии в ожидании экстрадиции, разговаривал по телефону с родственниками и знакомыми об атаках – и тем самым выдал себя. Также, как сообщают источники в кругах безопасности, следователи, судя по всему, нашли на его мобильном телефоне доказательства его причастности к взрывам трубопроводов.

Украинская команда из нескольких гражданских дайверов, как утверждается, почти четыре года назад установила самодельные бомбы на дне Балтийского моря. 26 сентября 2022 года взрывные устройства, оснащенные таймерами, детонировали и уничтожили три из четырёх ниток газопроводов "Северный поток-1" и "Северный поток-2".

В ходе расследования специалисты Федерального уголовного управления и Федеральной полиции обнаружили на яхте под названием "Андромеда" следы смеси военных взрывчатых веществ гексогена и октогена. Всего было установлено семь подозреваемых, однако один из них, солдат, как считается, погиб в войне против России.

Следователи разоблачили подозреваемых, в частности, благодаря данным проверок польской пограничной службы. Среди них была и информация о Сергее Кузнецове.