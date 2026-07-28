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dw.com logodw
28 Июля 2026, 20:27
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В Германии судят почтальона, укравшего 32 тысячи писем

Согласно обвинению, похищенная корреспонденция не дошла до адресатов в городе Крефельд на западе Германии в период с октября 2021 года по апрель 2023 года.

В Германии судят почтальона, укравшего 32 тысячи писем.
В Германии судят почтальона, укравшего 32 тысячи писем.

Затем полиция получила сообщение, что в одном из мусорных контейнеров найдены сотни писем. Расследование показало, что они не были доставлены, часть конвертов оказалась вскрытой, пишет dw.com

Следственные действия привели к местному почтальону - в его квартире, а также в подвале его дома были найдены еще десятки тысяч писем. Обвиняемый заявил, что причина случившегося - его попытка помочь своей тогдашней подруге, которая также работала на почте и не справлялась с ее доставкой. Однако он отрицает, что вскрывал конверты.

Между тем в июле бывшая подруга обвиняемого была уже осуждена по тому же делу, ей предстоит выплатить штраф в размере 600 евро. По делу проходил еще один почтальон и ее бывший муж, но он был освобожден из-под следствия.

Источник
dw.com logodw
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