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bild.de logobild
24 Июля 2026, 21:29
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На востоке Германии за 1 евро продают завод XIX века

Обширная заводская территория, которую власти выставили на торги, находится в земле Саксония-Анхальт к северу от Магдебурга.

На востоке Германии за 1 евро продают завод XIX века.
На востоке Германии за 1 евро продают завод XIX века.

Здесь, в Тангерхютте, в 1842 году были обнаружены залежи железной руды и открыто предприятие. В короткие сроки оно превратило обычную сельскохозяйственную деревню в промышленный центр мирового масштаба.

Более 1 500 жителей Тангерхютте производили продукцию, которая пользовалась огромным спросом во время экономического подъема в Германии конца XIX века: уличные фонари, винтовые лестницы, ванны и даже целые чайные павильоны. Изделия также шли на экспорт в такие страны, как Япония, Египет и Аргентина, и завод быстро приобрел мировую известность. Однако после распада ГДР эта легенда индустрии превратилась в заброшенные руины.

Городские власти стремятся избавиться от этого объекта, поэтому минимальная цена составляет всего 1 евро. Заявку необходимо подать до 30 сентября, а новому владельцу предстоит огромный объем работ. Согласно условиям, покупатель обязуется незамедлительно принять меры по укреплению фасадов, признанных памятниками архитектуры, и обеспечить их долгосрочную сохранность.

Источник
bild.de logobild
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