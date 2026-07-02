В Германии коалиция согласовала пакет из 30 реформ в разных сферах жизни.

В Германии партии правящей коалиции после нескольких месяцев споров согласовали пакет реформ из 34 мер, охватывающих ряд сфер жизни.

Согласованный коалиционными партиями пакет реформ для Германии предусматривает 34 меры, охватывающие налоговую сферу, рынок труда, здравоохранение и экономику, передает eurointegration.com.ua

Одно из изменений касается налога на доходы физических лиц. Меры "смягчения" – более скромные, чем предлагалось в первоначальных предложениях. Наибольшие преимущества в рамках обновлений получат семьи с детьми – так, например, семья с двумя детьми и доходом домохозяйства 60 тысяч евро сможет сэкономить на льготах 600 евро. В налоге на богатство ввели два уровня – "стандартный" со ставкой 45% (для налогооблагаемого дохода от 250 тысяч евро) и новый – 47% для доходов свыше 280 тысяч евро.

Одно из самых существенных изменений касается получения больничного. До сих пор у семейного врача можно было запросить его дистанционно, теперь же предполагается, что пациент должен физически идти на прием, если только компания-работодатель не оговорит иное в коллективном трудовом договоре.

Этот анонс уже подвергся резкой критике со стороны "Зеленых", которые аргументируют это тем, что человеку с высокой температурой или расстройством пищеварения логичнее оставаться дома, а не мучиться в очереди, к тому же такие визиты станут дополнительной нагрузкой для терапевтов.

Следующее направление – пенсионная реформа. Среди прочего, речь идет об отмене возможности досрочного выхода на пенсию в 63 года. Пенсионный возраст будет привязан к изменению средней прогнозируемой продолжительности жизни. Вместе с реформами в сфере здравоохранения это должно снизить нагрузку на систему социального обеспечения.

Еще одно направление предусматривает устранение различных бюрократических препятствий для экономического развития.