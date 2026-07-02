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eurointegration.com.ua logoeurointegration
2 Июля 2026, 18:18
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В Германии коалиция согласовала пакет из 30 реформ в разных сферах жизни

В Германии партии правящей коалиции после нескольких месяцев споров согласовали пакет реформ из 34 мер, охватывающих ряд сфер жизни.

В Германии коалиция согласовала пакет из 30 реформ в разных сферах жизни.
В Германии коалиция согласовала пакет из 30 реформ в разных сферах жизни.

Согласованный коалиционными партиями пакет реформ для Германии предусматривает 34 меры, охватывающие налоговую сферу, рынок труда, здравоохранение и экономику, передает eurointegration.com.ua

Одно из изменений касается налога на доходы физических лиц. Меры "смягчения" – более скромные, чем предлагалось в первоначальных предложениях. Наибольшие преимущества в рамках обновлений получат семьи с детьми – так, например, семья с двумя детьми и доходом домохозяйства 60 тысяч евро сможет сэкономить на льготах 600 евро. В налоге на богатство ввели два уровня – "стандартный" со ставкой 45% (для налогооблагаемого дохода от 250 тысяч евро) и новый – 47% для доходов свыше 280 тысяч евро.

Одно из самых существенных изменений касается получения больничного. До сих пор у семейного врача можно было запросить его дистанционно, теперь же предполагается, что пациент должен физически идти на прием, если только компания-работодатель не оговорит иное в коллективном трудовом договоре.

Этот анонс уже подвергся резкой критике со стороны "Зеленых", которые аргументируют это тем, что человеку с высокой температурой или расстройством пищеварения логичнее оставаться дома, а не мучиться в очереди, к тому же такие визиты станут дополнительной нагрузкой для терапевтов.

Следующее направление – пенсионная реформа. Среди прочего, речь идет об отмене возможности досрочного выхода на пенсию в 63 года. Пенсионный возраст будет привязан к изменению средней прогнозируемой продолжительности жизни. Вместе с реформами в сфере здравоохранения это должно снизить нагрузку на систему социального обеспечения.

Еще одно направление предусматривает устранение различных бюрократических препятствий для экономического развития.

Источник
eurointegration.com.ua logoeurointegration
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