Дания стала самой дорогой страной Евросоюза по уровню цен.

Цены на товары и услуги ежедневного спроса в 27 странах Европейского союза значительно отличаются. Самый высокий уровень стоимости жизни среди стран ЕС зафиксирован в Дании, а самый низкий – в Болгарии.

Отмечается, что в прошлом году самый высокий уровень стоимости жизни среди стран ЕС зафиксирован в Дании – он оказался на 40% больше среднего по Евросоюзу. Далее следуют Ирландия (+36%) и Люксембург (+32%), передает delo.ua

Рейтинг самых дешевых стран ЕС возглавила Болгария, где потребительская корзина стоит на 37% меньше среднего показателя по ЕС, на второй строчке оказалась Румыния (-35%), а третье место заняла Польша (-27%).

Расходы на жилье, составляющие наибольшую долю расходов европейцев, зафиксированы в Ирландии, где они превышали средний уровень по ЕС на 90%, тогда как в Болгарии они были на 59% ниже средних показателей по Евросоюзу.

Самый высокий уровень цен на продукты питания и безалкогольные напитки зафиксирован в Люксембурге, где он на 22% превышал средний показатель по ЕС, тогда как самые низкие значения наблюдались в Румынии – на 20% ниже среднеевропейского уровня.

По данным Евростата, самые низкие темпы роста цен зафиксированы в Дании и Кипре, тогда как самый высокий показатель сохраняется в Румынии, где инфляция достигла 8,3%.