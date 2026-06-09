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rupor.md logorupor
9 Июня 2026, 17:03
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Гражданин Молдовы купил в Германии водительские права: его задержали на КПП «Албица»

На КПП «Албица» задержали 58-летнего гражданина Молдовы и Румынии, который пытался пересечь границу с поддельным водительским удостоверением. Об этом сообщает румынская Пограничная полиция.

Гражданин Молдовы купил в Германии водительские права.
Гражданин Молдовы купил в Германии водительские права.

Мужчина возвращался в страну поздно вечером 8 июня в качестве пассажира. Во время проверки документов пограничники выделили его на основании профиля риска и провели тщательный досмотр, в ходе которого и нашли удостоверение с румынской символикой, а также с личными данными и фотографией задержанного, передает rupor.md

Спецпроверка на экспертном оборудовании сразу показала, что документы являются поддельными. По словам задержанного, за незаконную услугу в Германии он заплатил 1 400 евро, когда был на заработках, но имя и контакты посредника уже не помнит.

Румынские правоохранители изъяли документ и начали официальное расследование по статье о материальном подлоге официальных документов.

Источник
rupor.md logorupor
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