Гражданин Молдовы купил в Германии водительские права: его задержали на КПП «Албица»

Мужчина возвращался в страну поздно вечером 8 июня в качестве пассажира. Во время проверки документов пограничники выделили его на основании профиля риска и провели тщательный досмотр, в ходе которого и нашли удостоверение с румынской символикой, а также с личными данными и фотографией задержанного, передает rupor.md

Спецпроверка на экспертном оборудовании сразу показала, что документы являются поддельными. По словам задержанного, за незаконную услугу в Германии он заплатил 1 400 евро, когда был на заработках, но имя и контакты посредника уже не помнит.

Румынские правоохранители изъяли документ и начали официальное расследование по статье о материальном подлоге официальных документов.